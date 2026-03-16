ILLITが、来る4月30日に新アルバム『MAMIHLAPINATAPAI』でカムバックする。ILLITは、去る3月14・15日の両日、ソウル・松坡区のチケットリンク・ライブアリーナにて、初のツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in SEOUL」を盛況のうちに終えた。メンバーは最終公演の終盤に、カムバックのニュースを自ら伝えた。【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOTニューアルバムのタイトル『MAMIHLAPINATAPAI』は、南米の先住