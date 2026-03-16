ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優チャウヌが、200億ウォン（約21億円）規模の脱税疑惑の渦中にいるなか、日本で写真展を開催する。3月15日、日本メディアの報道によると、チャウヌは3月28日から5月12日まで、東京・銀座で写真展『Afterimage』を開催する運びだ。【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”所属事務所ファンタジオは、写真展開催について「本展示は2024年8月に契約が締結されたプロジェクトであり、当時合意