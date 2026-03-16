メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜地方気象台は16日、桜の開花を発表しました。高知と並んで今シーズン全国トップの開花です。 午前10時ごろ、岐阜市清水川堤にあるソメイヨシノの標本木で、花が数輪咲いているのが確認され、岐阜地方気象台は、岐阜の桜の開花を発表しました。 岐阜の桜開花は、去年や平年に比べ9日早く、1989年、2021年、2023年と並んで、最も早い観測となりました。 「早い、早い。今年は20日