メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市で14日に起きた山林火災は2日近くたった今も鎮火しておらず、16日も消火活動が続いています。 豊橋市高塚町で発生した火事は、14日の午後3時45分ごろ、通行人からの119番通報で確認されました。 ヘリコプターによる空からの消火活動などで15日夕方、火が拡大する恐れはなくなりましたが、鎮火のめどは現在もたっていません。 豊橋市によりますと、16日は午前8時半ごろ