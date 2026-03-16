メ～テレ（名古屋テレビ） 自転車の交通違反に対し、「反則金」の支払いを求める制度が4月から導入されるのを前に、岐阜県飛騨市では警察官が通学中の高校生にチラシを配り、制度を呼びかけました。 4月1日から自転車の運転中に信号無視や携帯電話の使用など、交通違反をした場合、運転手に対して反則金の支払いを求める、いわゆる「青切符」が導入されます。 通学などで自転車を使う高校生にこの制度を知ってもらお