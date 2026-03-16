東方神起、JYJの元メンバーであるユチョン（パク・ユチョン）。日本で活動を続ける彼が、変貌したビジュアルで母国から注目を集めている。【写真】痩せた？ユチョン、日本での近況ユチョンは3月15日、自身のSNSに「ヤバめっちゃ美味しかった」「明日のためにエネルギーチャージ」「YUNIVERSE明日もよろしくね」「親父、オレは日本で元気にやってるから心配しないでね」というコメントと共に、数枚の近況写真を公開した。公開された