【大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.】 12月 発売予定 価格：33,000円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「大崎甘奈 ガルディエーヌトルマリンver.」を12月に発売する。価格は33,000円。 本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「大崎甘奈」を約1/6スケールフィギュア化。「ガルディエ&