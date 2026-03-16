福陵の正紅門。（２０２５年７月５日撮影、瀋陽＝新華社記者／藍建中）【新華社瀋陽3月16日】中国遼寧省瀋陽市の中心部から東に約18キロ、渾河北岸の天柱山に、清王朝の太祖ヌルハチと后妃のエホナラ、ウラナラ両氏の陵墓「福陵」がある。総面積は約19万4800平方メートルで瀋陽東陵とも呼ばれる。造営が始まったのは後金（清の前身）の天聡3（1629）年で、清の崇徳元（1636）年に「福陵」と命名された。順治8（1651）年にほぼ