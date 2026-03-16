最規模リニューアル中の大丸梅田店（大阪市北区）は16日、食品フロアのリニューアル第2弾情報として、「カフェ＆ベーカリーゾーン」を4月20日にオープンすると発表した。【写真多数】大丸梅田店「カフェ＆ベーカリー」ゾーンの注目ショップ「D.baguette by parigot & DIA」＆「STARBUCKS RESERVE Cafe」などカフェ＆ベーカリーゾーンは、地1階東に誕生する。世界大会日本代表シェフと老舗ベーカリーの共創による全国初ブ