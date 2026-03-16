俳優の桜井ユキ（39）が16日、カンテレ大阪本社で開かれた月10ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00）の合同取材会に出席し、今作にあたってSNSを始めたことを明かした。【全身ショット】かっこいい…！ブラウンのシックな衣装で登場した桜井ユキ本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるとこ