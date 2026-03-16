高知地方気象台は１６日、高知市で桜（ソメイヨシノ）が開花したと発表した。平年より６日、昨年より７日早い開花宣言で、３年連続全国で一番早い開花だった。気象台の職員がこの日午前１０時頃、高知市の高知城三ノ丸にある標本木で６輪の花が咲いているのを確認した。今後、平年並みか平年より高い気温が続く予報で、およそ１週間で満開になる見込みという。岐阜地方気象台も１６日、岐阜市で桜（ソメイヨシノ）が開花した