昨年１２月に７８歳で死去し、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が１６日、都内のホテルで開かれた。発起人代表の青木功ら約１０００人が参列。喪主を務めた長男の尾崎智春さんは、あいさつで尾崎将司さんの“最後の言葉”を明かした。智春さんは「父親は最後に『わが人生に悔いはない』と言っておりました。好きなこと、わがままをたくさん言って。好きなものをたくさん食べて。こんなに素晴らしい人生