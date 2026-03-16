歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。３月号の書は「舌つづみ」です。【美輪さんの書】人にとってなによりのご馳走は…* * * * * * *この世で最もおいしい食べ物先日、私は生まれてこの方、いったい何回食事をとったのだろうかと、埒もない考えが頭に浮かびました。90年間、数えきれないほど食事をして、贅沢なご馳