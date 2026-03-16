歌手のDream Amiさんは3月15日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレスを着用した姿を披露したところ「えっ？」「アラ 素敵だ！」といった声が寄せられています。【写真】Dream Amiのウエディングドレス姿イケメン俳優に「ちょっとこれはカッコ良すぎるぞ。。」Amiさんは「ジキルアンドハイド、本日開幕いたしました!!」と、東京都千代田区・東京国際フォーラムで上演中のミュージカル『ジキル＆ハイド』を告知し、オフショッ