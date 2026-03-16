All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、栃木県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「栃木県の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：樅山（70票）2位にランクインしたのは、東武日光線の「樅山（もみやま）」駅です。鹿沼市に位置するこの駅は、「樅（もみ）」という漢字の読みが難しく、多くの人が戸惑う