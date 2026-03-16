2026年F1中国グランプリ（GP）が3月13〜15日、上海で開催されました。11チーム、計22台のマシンが激戦を繰り広げました。会場外でも、F1の魅力がモータースポーツ関連の消費をけん引し、中国の消費に新たな活力を与え、モータースポーツ文化の盛り上がりを後押ししています。主催者によると、今年のF1中国GPのチケットはすべて完売し、23万人の観客が来場したとのことです。うち上海以外からの観客は70％以上、海外からの観客は約1