元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは3月15日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。【写真】加護亜依の豪華手料理「ホントに美味しそう」加護さんは「最近のごはん」と題し、4枚の写真を載せています。1枚目は角煮、サラダ、汁物など、2枚目は弁当、3枚目はチャーハン、4枚目は餃子とバリエーション豊かな料理を作っているようです。どれもとてもおいしそうです。さらに、「毎朝のお弁当作りも、10