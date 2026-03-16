駐車場でキラキラ光る「謎のシミ」正体は？雨上がりの駐車場や濡れたアスファルトの上で、キラキラと虹色に輝く「不思議なシミ」を見かけることがあります。一見すると幻想的で綺麗にも思えるこの現象ですが、もしそれがあなたの愛車の下にできているとしたら、決して見過ごしてはいけません。【画像】「うわあぁぁ…！」 これが“何万km”もオイル交換しなかった「最悪のエンジン内部」です！（13枚）実はこの虹色のシミは