俳優「坂口憲二」、高級SUVとの2ショットをSNSで披露俳優の坂口憲二さんは、2023年に約9年ぶりに俳優復帰を果たして以降、映画出演など活躍の場を広げています。現在はボルボのアンバサダーも務めており、同ブランドのフラッグシップSUV「XC90」と共演したショットが注目を集めています。どのような内容なのでしょうか。【動画】超カッコイイ！ 「坂口憲二」×「高級SUV」を動画で見る！坂口さんは2018年に病気療養のため活