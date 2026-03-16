Image: Shutterstock 今やYoutubeはAIスロップ（AIゴミ動画）だらけですが…？Google（グーグル）は、アクセラレータープログラム「AI Futures Fund」を通じて、子ども向けのAI生成動画を制作する企業Animajに100万ドル（約1億5000万円）を投資したと、Bloombergが報じています。さらにAnimajは、一般公開に先立ちGoogleの動画生成モデル「Veo」に早期アクセスできる予定で、GoogleのAI研究