米国に1点差で敗戦「素晴らしい試合だった」■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗れた。8回、9回には三振を巡り“疑惑の判定”が続出。試合後、アルバート・プホルス監督が取材に対応し、「凄く重要な試合だった。選手たちを尊敬したい。準備ができてなかったわけで