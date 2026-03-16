「スターバックス」は、3月18日（水）から、「My フルーツ3 フラペチーノ 完熟白桃」を、全国の「My フルーツ3 フラペチーノ」取り扱い店舗で発売する。【写真】自分だけのフラペチーノが作れる！「My フルーツ3 フラペチーノ」素材一覧■白桃好き必見「My フルーツ3 フラペチーノ」とは、ブレンドするフルーツ、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツの3つを、それぞれ自分好みの素材から選べるカスタマイズ