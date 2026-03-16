県内の定点医療機関あたりのインフルエンザ患者の数は前の週に比べて減りましたが、依然として警報基準を上回っています。 8日までの1週間に報告があった定点医療機関あたりのインフルエンザ患者数は24.22人で2週連続で減少しましたが、依然として学級閉鎖などは多い状況で【インフルエンザ警報】の発令基準を上回っています。 県は、手洗いや換気・マスクの着用など基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。