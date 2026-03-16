江田島市で水道管が破損し呉市で続いている断水は、１６日午後７時ごろから１７日にかけて順次解消されるということです。 １４日、江田島市の市道で水道管が破損し、呉市の約５９００世帯で断水が続いています。 音戸地区と倉橋地区では１６日も午前７時から小学校や市民センターなど１１カ所に給水所が設けられています。 また倉橋地区の小中学校では断水の影響で給食が提供できず、臨時休校や午前中で下校をするなどの