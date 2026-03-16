静岡県富士宮市の養豚場で確認された家畜伝染病の豚熱について、静岡県は3月16日までに飼育されていた約2300頭のブタを殺処分しました。養豚場の消毒などを続けて、防疫措置を完了させる計画です。 【写真を見る】静岡・富士宮市で確認の“豚熱” 約2300頭のブタ殺処分終了 清掃、消毒の作業は数日中に完了見込み 殺処分が完了したのは、豚熱が確認された富士宮市の養豚場と、関連する市内の農場で飼育されていた合わせて2336頭