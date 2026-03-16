東広島市の住宅が放火され、会社社長の男性が殺害された事件から１カ月です。犯人逮捕にはいたらず警察による捜査が続いています。 中田蒼記者「現場周辺の規制線は解除されています」 先月１６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さんが首を複数回刺され殺害されているのが見つかりました。 警察はこれまでに現場周辺で遺留品の大規模捜索のほか、防犯カメラやドライ