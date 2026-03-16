3月15日に、投票が行われた静岡県の東伊豆町長選挙は、現職の岩井茂樹さんが2回目の当選を果たしました。 【写真を見る】東伊豆町長選挙で再選を果たした現職の岩井茂樹さん＝静岡 任期満了に伴う東伊豆町長選挙は、現職の岩井茂樹さん（57）が新人2人を退け、2回目の当選を果たしました。 ＜2回目の当選を果たした岩井茂樹氏＞ 「目の前にある課題を決して先送りにはしません。私たちの故郷が少しでも良くなるために全力を尽