社会奉仕活動に取り組んでいる新潟南ロータリークラブが、医療的ケア児のデイサービス施設に寄付金などを贈りました。 贈呈式では、新潟南ロータリークラブの西脇郁夫会長から『SMiDデイサービスなな色』の金子まゆみ理事長に目録が手渡されました。『なな色』は2025年4月にオープンし、24時間日常的に介護が必要な『医療的ケア児』を対象とした児童発達支援などを行なっています。