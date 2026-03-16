歌手の工藤静香さんが3月15日、自身のインスタグラムを更新。仙台サンプラザでプレミアムシンフォニックコンサートツアーの初日公演を無事に終了したことを報告しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】コンサートツアー開始「初日には、中島みゆきさんから、とても香りの良い素敵なバラをいただきました♥♥♥♥」工藤さんは「スタンディングオベーションに囲まれながら、無事に終わることができま