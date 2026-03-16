小泉防衛大臣は緊張が続くイラン情勢をめぐってアメリカのヘグセス国防長官と電話会談をおこない、引き続き意思疎通をおこなっていくことで一致しました。【映像】ワシントンでの小泉防衛大臣の様子会談はきのう夜行われ、小泉防衛大臣は「ホルムズ海峡を含む中東の平和と安定の維持は国際社会にとって極めて重要だ」としたうえでアメリカを含む関係国と意思疎通を図っていく考えを伝えました。ヘグセス長官からは中東情勢の