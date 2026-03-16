政府がきょう（16日）、石油の備蓄放出を始めたことについて、木原官房長官は“市場における流通がスムーズにおこなわれるよう努める”と述べました。イランのホルムズ海峡封鎖に伴う原油の供給不足に備えて、政府は16日から石油の備蓄放出を始めました。石油の備蓄放出は、2022年にロシアによるウクライナ侵攻で原油が高騰した時以来、4年ぶり7回目です。木原稔 官房長官「現状におきましては、我が国における石油需給につい