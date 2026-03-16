リクルートが運営するニュースサイト『SUUMOジャーナル』は、東京23区の単身者向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK／駅から徒歩15分圏内）の家賃相場が安い駅を発表した。【画像】東京23区のシングル向け“家賃相場が安い駅”TOP20全一覧家賃相場が23区内で最も安かったのは、京成本線・江戸川駅で家賃相場は6万9000円。23区唯一の家賃相場6万円台という同駅は、江戸川区に位置し、京成本線の普通列車