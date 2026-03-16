俳優の内山理名（44）が15日、Instagramのストーリーズを更新。色鮮やかな日曜日の食卓を披露し、注目を集めている。【映像】内山理名の子どもの写真や手料理（複数カット）2021年11月に俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子出産を報告していた内山。Instagramでは、吉田のために作った愛妻弁当や子どもの写真など、日常の様子を発信してきた。色鮮やかな春を感じる食卓を披露2026年3月15日に更新したストーリー