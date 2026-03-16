全国的に日差しも関東は南部で雲多めきょうは東北から九州で広く晴れますが、関東は南部中心に雲が広がりやすいでしょう。関東は朝、所々で雨が降りましたが、日中は広い範囲での天気の崩れはなさそうです。北海道はオホーツク海側や内陸で、にわか雪があるでしょう。西日本や東海は天気の崩れはありません。【写真で見る】岐阜と高知で桜開花東京の開花予想は？【きょうの各地の予想最高気温】札幌：7℃ 釧路：6℃青森