記者団の取材に応じる東京電力ホールディングスの小早川智明社長＝16日午前、新潟県の柏崎刈羽原発東京電力ホールディングスの小早川智明社長は16日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機で漏電を示す警報が作動し発送電を停止したことを受け、営業運転の開始時期は「いつを目指すと申し上げられる状況ではない」と述べた。同原発で記者団の取材に応じた。このトラブルが起きる前は、18日の営業運転開始を予定していた。小早川氏は警報