野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州マイアミで準決勝が行われ、アメリカがドミニカ共和国に２−１で競り勝って１７日の決勝進出を決めた。アメリカ先発のスキーンズ（パイレーツ）は昨季のサイヤング賞右腕。二回に失投のスライダーをカミネロに捉えられて先制ソロ本塁打を許したが、失点はこれだけ。五回途中で６安打ながら７１球を投げ切った。四回にヘンダーソ