WBC(ワールドベースボールクラシック)の準決勝はアメリカがドミニカ共和国を下して決勝進出を決めました。アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回に2発の特大弾でアメリカが逆転。その後もピンチをしのぎ、最後は見逃し三振で2-1で勝利しました。2023年の前回大会では決勝で日本に敗れたアメリカ。雪辱を果たすべく最後の戦いに挑みます。明日の日本時間17日に行われるイタリア対ベネズエラ