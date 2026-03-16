アメリカのトランプ大統領は、中国がホルムズ海峡での船舶の護衛に協力しなければ、予定している訪中を延期する可能性があると述べました。【映像】NATO本部周辺の様子トランプ大統領は15日、フィナンシャル・タイムズのインタビューでホルムズ海峡を航行する船舶の護衛について「中国は石油の9割を海峡を通じて輸入しているから協力すべきだと思う」として中国が協力しなければ今月下旬からの訪中を「延期するかもしれない」