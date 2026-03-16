ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子と団体で金メダルの米国代表アリサ・リュウ（２０）が１５日（日本時間１６日）に行われたアカデミー賞授賞式のパーティーに出席し、代名詞の?アライグマヘア?にアレンジを加えた新スタイルを披露した。リュウはミラノ・コルティナ五輪での金メダルによって一躍大ブレーク。世界中のメディアが連日取り上げ、米国帰国後もさまざまなイベントやメディアに出演するなど多忙を極め、