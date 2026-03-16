侍ジャパンがベネズエラに敗れたことでＷＢＣから大谷翔平（３１＝ドジャース）が消えた。連覇を目指した今大会、４試合で打率４割６分２厘、３本塁打、７打点と好調だっただけに残念だ。ＭＬＢアナリストで、全米一の大谷ファンとして知られるベン・バーランダー氏に聞いた。――日本が負けて、どれくらいショックか「少し。少しだね。ベネズエラはとてもいいチームだった。でも、日本が世界最高のチームだと思っている。今