カズレーザーが、正月の定番の食べ物について意外な事実を明かした。結婚して久々に食べたものの、それまで「4、5年食ってなかった」と告白。松陰寺太勇も思わず驚いたエピソードとは。カズレーザー○「結婚してから今年食べましたけど…」YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で9日に公開された動画「【ランキング】絶対に欠かせない毎年食べるもの #324」にて、「あ! これ食うの忘れた! ランキングの1