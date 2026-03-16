医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニックは、新生活を迎える時期に増加するストレス性肌荒れの実態を把握するため、過去５年以内に社会人となった経験を持つ２０〜３０代の男女３００人を対象に２月１６日〜２５日までインターネット調査を実施した。新社会人の８１．３％が環境変化のストレスによって肌荒れが悪化したと回答した。「明らかに悪化した」と答えた人が４７．３％と約半数を占めており、新生活のストレス