【モデルプレス＝2026/03/16】元日向坂46の富田鈴花が、2026年3月16日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（19時〜）に出演。卒業後のリアルな収入事情を語った。【写真】24歳元日向坂46「かっこよすぎ」愛車との2ショット◆富田鈴花、リアルな収入事情告白2025年6月27日に行われた卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業した富田。2年前の放送で女性アイドル初の“鬼レンチャン”を達成し、今回の放送では、“鬼ハードモード