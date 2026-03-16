【モデルプレス＝2026/03/16】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が3月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップスにショートパンツのタイトシルエットなコーディネートを公開した。【写真】16歳で妊娠したギャルママモデル「AIかと」衝撃の美スタイル◆聖菜、オフショル×ショーパンコーデ公開聖菜は、体にフィットしたシルエットのグレーのオフショルダートップスに白いショートパンツ、白のロ