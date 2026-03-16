鹿児島市の鹿児島情報高校でゲームを利用して防災を身近に考える授業がありました。 授業には1・2年生およそ900人が参加しました。 この日は東日本大震災から15年。 各教室とリモートで繋いで日本赤十字社の担当者が避難所での生活がどういうものか話をしました。 また桜島が大噴火したとの想定で避難所運営のシミュレーションゲーム「HUG」を使って図上で避難所運営を体験しました。 校舎と体育館