患者の処方箋を1回受け付けるたびに保険薬局へ支払われる調剤基本料が、6月から複数のクリニックが入居する「医療モール」内にある薬局では大幅に引き下げられる。 調剤基本料は特定の医療機関からの処方箋集中率が高いほど低く設定される仕組み。26年度診療報酬改定では、同一建物内の複数のクリニックを一つの医療機関とみなして集中率を計算することに。医療モール内の薬局は集中率が一気に高くなり、調剤基本