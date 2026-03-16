CANDY TUNE CANDY TUNEが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。「倍倍FIGHT!」「アイしちゃってます♡」などを披露した。イベントも後半戦を迎え登場したのがCANDY TUNE。グループ名がスクリーンに表示されると割れんばかりの歓声が轟いた。そのなかで一発目に披露したのが大ヒット曲「倍倍FIGHT!」。一気に熱を帯