秋田朝日放送 秋田県内の社長の平均年齢は６６．３１歳で５年連続で全国で最も高くなりました。 東京商工リサーチによりますと、去年＝２０２５年１２月時点の全国の社長の平均年齢は６３．８１歳で、過去最高を更新しました。年齢分布では７０代以上が最も多く、社長の３分の１が７０歳を超えています。 都道府県別にみると、最も高いのは秋田県の６６．３１歳で、秋田は５年連続で全国で最も高くなっています。