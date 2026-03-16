秋田朝日放送 ＪＲ東日本は１４日、運賃の値上げを行いました。秋田新幹線で東京に行く場合、乗車券が片道４４０円値上がりました。 消費税の増税などのケースを除けば民営化後初めての全面的な値上げです。ＪＲ東日本は人口減少や物価高騰などを理由に、ベースとなる運賃を平均で７．１％値上げしました。 値上げ額は距離に応じて異なり、在来線では、奥羽線の秋田ー大曲駅間で５０円、羽越線の秋田