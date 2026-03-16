地域のプロスポーツを起点に静岡を発展させようと、人材紹介会社がBリーグ「ベルテックス静岡」にチームの活性化策を提案しました。「HiPro×ベルテックス静岡未来会議」と題して行われた15日のイベントは、人材紹介サービスのパーソルキャリアが展開する、「地域企業と都市部の経験豊富な人材を繋ぐ」 取り組みの一環として開催されたものです。イベントでは、ベルテックスに対し、都市部で活動す